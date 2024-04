John Mulaney-Special läuft an sechs Abenden

US-Fernsehen

Die neue Miniserie wird während des „Joke Festes“ ausgestrahlt.

, eine Sonderserie mit sechs Episoden von und mit Mulaney in der Hauptrolle, wird während des „Netflix is a Joke Festes“ live auf Netflix übertragen. Die witzig-unkonventionelle Show wird mit besonderen Gästen und in Los Angeles gedrehten Außenaufnahmen aufwarten.«John Mulaney Presents: Everybody's In LA» startet am 3. Mai und wird vom 6. bis 10. Mai jeden Abend mit weiteren Episoden fortgesetzt. Alle neuen Episoden werden um 19 Uhr PT auf Netflix ausgestrahlt. Sechs Live-Folgen einer Show, in der John Mulaney die Stadt Los Angeles während einer Woche erkundet, in der alle lustigen Menschen dort sind.John Mulaney ist der Gastgeber, Co-Showrunner und ausführender Produzent durch seine Multiple Camera Productions. Ashley Edens fungiert als Co-Showrunner und ausführender Produzent. Dave Ferguson ist der Hauptautor. Mulaney wird im Rahmen des Festivals am 4. Mai auch im Hollywood Bowl auftreten.Damit wird die Partnerschaft zwischen dem Emmy-Preisträger Mulaney und Netflix fortgesetzt. Er hat bereits drei Netflix-Stand-up-Specials veröffentlicht: «John Mulaney: Baby J» (2023), «The Comeback Kid» (2015) und «Kid Gorgeous» (2018). Netflix hat auch Mulaneys Varieté-Special «John Mulaney & The Sack Lunch Bunch» im Jahr 2019 uraufgeführt. Mulaney gewann Emmys für «John Mulaney: Baby J» und «Kid Gorgeous».