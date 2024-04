Sundance kauft «Scrublands»

US-Fernsehen

Die australische Krimiserie ist ab Mai auch bei AMC+ zu sehen.

Das vierteilige australische Krimidramafeiert am Donnerstag, den 2. Mai, auf Sundance Now und AMC+ Premiere, weitere Folgen werden wöchentlich auf beiden Plattformen ausgestrahlt. Die fesselnde Serie basiert auf dem gleichnamigen, preisgekrönten und meistverkauften Kriminalroman von Chris Hammer und zeigt eine Stadt auf dem Land, die mit den Folgen eines schrecklichen Verbrechens zu kämpfen hat und auch ein Jahr später noch versucht, damit fertig zu werden.In einer abgelegenen und kämpfenden Kleinstadt eröffnet der charismatische und engagierte Priester Pater Byron Swift (Jay Ryan, «Die Schöne und das Biest») in aller Ruhe das Feuer auf seine Gemeinde und tötet fünf Gemeindemitglieder. Ein Jahr später trifft der Enthüllungsjournalist Martin Scarsden (Luke Arnold, «Black Sails») in Riversend ein, um eine einfache Reportage über den Jahrestag der Tragödie zu schreiben. Doch als Martins Instinkt einsetzt und er unter der Oberfläche gräbt, beginnt die bisher akzeptierte Erzählung auseinanderzufallen, und er findet sich in einem Wettlauf um Leben und Tod wieder, um die Wahrheit aufzudecken.Die Einwohner von Riversend sind zutiefst verängstigt und feindselig gegenüber Journalisten. Die Besitzerin des örtlichen Buchladens, Mandy Bond (Bella Heathcote, «Pieces of Her»), der Wachtmeister Robbie Haus-Jones (Adam Zwar, «Top of the Lake») und die Witwe eines der Opfer des Massakers, Fran Landers (Victoria Thaine, «Sonia & Cherry»), lassen ihn links liegen. Doch beide haben eine Vergangenheit mit Byron Swift, die sie verheimlicht haben...«Scrublands», eine Sundance Now Original Serie, wird von Greg McLean («Wolf Creek») inszeniert und von Felicity Packard («Ms Fisher's Modern Murder Mysteries»), die auch als Produzentin fungiert, Kelsey Munro («Bump») und Jock Serong geschrieben. Ausführende Produzenten sind Michael Healy und Andy Ryan für 9Network und Cailah Scobie und Amanda Duthie für Stan. Die Produzenten sind Ian Collie und Rob Gibson für Easy Tiger und David Redman. «Scrublands» ist eine Produktion von Easy Tiger, präsentiert von Stan in Zusammenarbeit mit 9Network, Vicscreen und Abacus Media Rights, die den internationalen Vertrieb übernehmen.