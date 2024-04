«Druck» geht nach Kroatien

International

Die norwegische Serie wird nun auch für Kroatien verfilmt.

Die Fernsehserie «Skam» des norwegischen Senders NRK bekommt eine neue Adaption: «Sram», produziert von CGM Films für HRT in Kroatien. «Skam» wurde erstmals 2015 ausgestrahlt und hat seitdem eine weltweite Fangemeinde. Die Serie wurde bereits erfolgreich in Frankreich, Spanien, den Niederlanden, Belgien und Italien adaptiert. In Deutschland wurde das Format unter dem Namenbekannt. Für die USA hat Simon Fuller «Skam Austin» für Facebook Watch produziert.«Skam», "das größte Coming-of-Age-Drama unserer Zeit" (WELT), folgt einer bestimmten Formel: Jede Staffel konzentriert sich auf eine andere Hauptfigur, während die Serie täglich online und wöchentlich als Webcast ausgestrahlt wird. «Sram» wird von Jelena Gavrilović inszeniert und von Hana Jušić und Nikica Zdunić geschrieben. Kameramann ist Frane Pamić, geschnitten wird die Sendung von Tomislav Stojanović. Produziert wird die Serie von Bruno Mustić und Ivan Lovreček. Die Serie spielt in der kroatischen Hauptstadt Zagreb und wird ab Herbst 2024 auf HRT1 ausgestrahlt.Bruno Mustić, Produzent, CGM Films: "Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Neuauflage zu dieser hochgelobten Serie beisteuern können, die mit ihrer einzigartigen Anziehungskraft das junge Publikum in ihren Bann zieht. Bei der Adaption der Serie für die kroatische Zielgruppe haben wir eine Figur aus der Roma-Gemeinschaft mit einbezogen, was unser Engagement für Vielfalt unterstreicht. Neben dem Erzählen von Geschichten machen wir uns das digitale Zeitalter zu eigen, indem wir zeigen, wie junge Menschen heute online mit Inhalten und miteinander interagieren. Dieser moderne Ansatz beeinflusst nicht nur unsere Erzählweise, sondern auch unsere Verbreitung über digitale Plattformen und soziale Medien mit dem Ziel, dass sich jeder Jugendliche anerkannt und einbezogen fühlt."Rahela Štefanović, Chefredakteurin der HTV-Kanäle (HRT): "«Sram» ist etwas, das wir als öffentlich-rechtlicher Sender in dieser Zeit des Wandels und der Neudefinition unserer Rolle im Zeitalter des Medienüberflusses mehr als alles andere brauchen. Das Format lehrt uns, unser Publikum zu respektieren und zu schätzen, ihm das Gefühl zu geben, wichtig zu sein und geliebt zu werden. Ich hoffe, dass der kroatische PSM-Markt diesem außergewöhnlichen, publikumsorientierten Ansatz folgen wird.Julia Schweiger, Senior Executive Kids & Family Entertainment, Beta Film: "«Skam» ist seit fast einem Jahrzehnt ein beliebter Kultfilm für junge Zuschauer. Wir freuen uns, mit jedem Remake neue Fans in unserer weltweiten Community begrüßen zu dürfen. Der Start von «Sram» markiert unsere erste Neuverfilmung in Osteuropa, ein Meilenstein, von dem wir glauben, dass er eine wunderbare Ergänzung für unsere vielfältige Familie sein wird".