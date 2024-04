«Unser Traumhaus» ist kein Quotenknüller

Quotennews

Gleich drei Episoden strahlt sixx am Dienstagabend aus.

Am Dienstag strahlte sixx neue Geschichten vonaus. In dieser Show tritt Innenarchitekt Neale Whitaker gegen Immobilen-Experte Andrew Winter an. Belinda und Craig wohnen an der Gold Coast und ob sie schlussendlich umgezogen sind, sahen 0,10 Millionen Zuschauer. Die erste Folge führte zu einem Marktanteil von 0,4 Prozent. Bei den Umworbenen standen 0,04 Millionen auf dem Zettel, der Marktanteil belief sich auf 0,7 Prozent. Die 20.15 Uhr-Folge war kein Grund zum Feiern.In der zweiten Folge standen Jackie und Peter mit ihrem zwei Söhnen im Mittelpunkt. Sie wollen in ein moderneres Haus umziehen. Ob es ihnen gelang, wollten 0,12 Millionen Zuschauer ab drei Jahren wissen, das bedeutete einen Marktanteil von 0,6 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,06 Millionen, das bedeutete 1,2 Prozent. Die weitere Episode erzielte noch 0,13 Millionen Zuschauer und brachte einen Marktanteil von 0,8 Prozent. In der Zielgruppe waren 1,0 Prozent möglich.Zwischen 16.40 und 20.15 Uhr strahlte sixx die Serieaus. Die Vortageswiederholungen unterhielten 0,09 und 0,10 Millionen, in der Zielgruppe wurden 4,4 und 1,8 Prozent erzielt. Um 18.25 Uhr ging es mit „Der Fluch der Urne“ weiter, das für 0,08 Millionen Zuschauer interessant war. Der Wert bei den Umworbenen belief sich auf 0,9 Prozent, bei den jungen Erwachsenen fuhr danach „Wendigo“ ebenfalls 0,9 Prozent Marktanteil ein.