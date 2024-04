«Joko & Klaas gegen ProSieben» mit erfolgreicher Rückkehr

Quotennews

Mit dem starken Vorlauf lief es auch für «Late Night Berlin» deutlich besser als zuletzt.

Vorbei! Risiko gespielt und verloren. Keine Sorge, @jokoundklaas. Nächsten Dienstag könnt ihr wieder alles riskieren für 24 Stunden Senderübernahme. Wir erfreuen uns ab morgen erstmal an euren tollen Werbetrennern im Programm. 🙃 #JKvsP7 — ProSieben (@ProSieben) April 9, 2024

Am 28. Mai 2019 feierte die erste Folge vonPremiere. Nach 48 Shows und zahlreichen Specials startete nun die neue Runde, in der Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf wieder um 15 Minuten Sendezeit kämpfen. Die neuen Shows wurden zwischen dem 13. und 23. März in den Bavaria Studios in Grünwald aufgezeichnet. Die dreistündige Show erzielte 1,27 Millionen Zuschauer und sicherte sich einen Marktanteil von 6,0 Prozent.Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr das Format bis 23.00 Uhr 0,82 Millionen und 18,5 Prozent ein. Im Anschluss setzte ProSieben auf, das für 0,30 Millionen Menschen ab drei Jahren interessant blieb. Der Marktanteil sank auf 2,8 Prozent. In der Zielgruppe fiel das Ergebnis mit 0,20 Millionen und einem Marktanteil von 8,4 Prozent deutlich besser als zuletzt aus, als «Wer isses?» den Vorlauf bildete.Zwischen 00.10 und 01.15 Uhr folgte die-Wiederholung aus der Vorwoche. Es blieben 0,13 Millionen Zuschauer wach, 0,08 Millionen Menschen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Beim Gesamtpublikum schnappte sich Sebastian Pufpaff 2,2 Prozent Marktanteil, in der Zielgruppe wurden 6,1 Prozent vorgestellt. Schließlich ging eine weitere-Folge auf Sendung, die noch bei 0,13 Millionen Zusehenden ankam. Die Show fuhr lediglich 6,2 Prozent in der Zielgruppe ein.