Primetime-Check

Punktete VOX mit «Herz an Bord»? Und wie lief «The Nice Guys» bei Kabel Eins?

Mit zwei-Wiederholungen erreichte Das Erste 2,59 und 2,13 Millionen Zuschauer, die 10,5 und 9,2 Marktanteil in Petto hatten. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,6 und 5,6 Prozent verbucht.und dieerreichten im Anschluss noch 1,93 und 1,66 Millionen, das bedeutete 10,2 und 11,8 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 6,6 und 7,3 Prozent Marktanteil gezählt.Die Dokumentationlockte 2,55 Millionen Zuschauer zum ZDF,erreichte im Anschluss 1,94 Millionen. Die Sendungen holten 10,3 und 8,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 10,4 sowie 7,6 Prozent bei den jungen Leuten. Mit dem(2,94 Millionen), die «37°»-Dokumentation(1,65 Millionen) und(1,14 Millionen) fuhr man 14,0 9,8 und 8,2 Prozent ein, bei den jungen Menschen waren 9,4, 4,1 und 3,6 Prozent dabei.funktionierte als Rerun mit 1,81 Millionen und 7,7 Prozent,sicherte sich im Anschluss 1,06 und 6,1 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 6,5 und 5,6 Prozent ermittelt. Das Magazinhatte 0,71 Millionen Zuschauer sowie einen Marktanteil von 6,1 Prozent bei den jungen Leuten.feierte vor 1,27 Millionen Auftakt, in der Zielgruppe wurden 18,5 Prozent erzielt.Mitbekam VOX 0,68 Millionen und 3,4 Prozent in der Zielgruppe,verzeichneten 6,0 Prozent.undfuhren bei Sat.1 1,03 und 0,87 Millionen ein, die Marktanteile in der Zielgruppe beliefen sich auf 6,0 und 3,2 Prozent.(0,77 Millionen) und(0,55 Millionen) holten 3,8 sowie 4,1 Prozent.RTLZWEI wiederholteund, die Formate sorgen für 0,68 und 0,42 Millionen sowie 6,8 und 5,0 Prozent in der Zielgruppe. Kabel Eins setzte auf, der Spielfilm sicherte sich 0,77 Millionen Zuschauer und fuhr 4,4 Prozent Marktanteil ein.