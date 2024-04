Colin Farrell steigt bei «The Ballad of a Small Player» ein

International

Der Spielfilm soll in diesem Jahr in verschiedenen Städten in Asien gedreht werden.

Der preisgekrönte Regisseur Edward Berger, bekannt für sein Werk «All Quiet On The Western Front», hat ein neues Projekt in Angriff genommen, das die Aufmerksamkeit der Filmwelt auf sich zieht. Unter der Regie von Berger wirdgedreht, mit dem talentierten Colin Farrell in der Hauptrolle des Lord Doyle.Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Lawrence Osborne aus dem Jahr 2014, wird das Drehbuch von Rowan Joffe verfasst, der die Geschichte in ein fesselndes filmisches Erlebnis verwandeln wird. Die Produktion des Films liegt in den Händen eines erfahrenen Teams. Mike Goodridge für Good Chaos, Edward Berger für Nine Hours und Matthew James Wilkinson für Stigma Films bringen ihre kreativen Visionen zusammen, um dieses Projekt zum Leben zu erwecken.Die Handlung einem risikofreudigen Spieler, der in Macau untertaucht, um seinen Schulden zu entkommen. Doch als seine Vergangenheit ihn einholt, begegnet er einem Seelenverwandten, der möglicherweise den Schlüssel zu seiner Rettung in den Händen hält. Der Dreh wird im Sommer 2024 an verschiedenen Schauplätzen in Asien stattfinden.Besonders aufregend ist die Tatsache, dass «The Ballad of a Small Player» das erste Projekt ist, das unter Bergers kreativer Partnerschaft und dem globalen First-Look-Filmdeal mit Netflix entsteht. Über seine Produktionsfirma Nine Hours wird Berger gemeinsam mit Netflix neue Welten erschaffen.