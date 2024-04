«NCIS» und «The Neighborhood» gehen weiter

US-Fernsehen

Damit sind fast alle wichtigen Formate von CBS verlängert.

Der Fernsehsender CBS hat sich für die kommende Saison gerüstet und bereits vor längerer Zeit zahlreiche Formate verlängert. Jetzt wurden unter anderem die Verträge für die 22. Staffel vonunterzeichnet. Das Flaggschiff des CBS-Programms erreicht nach Angaben des Senders über die verschiedenen Verbreitungswege weiterhin 12,9 Millionen US-Amerikaner. Neben «NCIS» arbeitet CBS derzeit an zwei Spin-Offs.Bei «NCIS» spielen Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law, Brian Dietzen, Diona Reasonover, Rocky Carroll und Gary Cole mit. Die Serie wird produziert von Steven D. Binder, David J. North, Chas. Floyd Johnson, Mark Harmon, Scott Williams, Christopher J. Waild, Mark R. Schilz produziert und von Donald P. Bellisario gestaltet. Produziert wird die Serie von CBS Studios in Zusammenarbeit mit Belisarius Productions.Die siebte Staffel vonwird ebenfalls im Herbst ausgestrahlt. Cedric the Entertainer, Max Greenfield, Beth Behrs, Tichina Arnold, Sheaun McKinney, Marcel Spears und Hank Greenspan spielen die Hauptrollen. Die Serie wurde von Jim Reynolds entwickelt. Produziert von Bill Martin, Mike Schiff, Aaron Kaplan, Wendi Trilling, Cedric the Entertainer und Eric Rhone. Produziert von CBS Studios.