«Race to Survive: New Zealand» beginnt

US-Fernsehen

Der Fernsehsender USA Network strahlt die Show aus.

In diesem Sommer gibt USA Network neun Teams von Kandidaten 500.000 Gründe, nicht aufzugeben. Die umkämpfte Abenteuerseriekehrt am Montag, den 20. Mai um 23 Uhr mit einer 75-minütigen, überdimensionalen Episode in einer neuen, gefährlichen Arena zurück: Neuseeland.In dem bisher erschütterndsten Outdoor-Abenteuer-Wettbewerb müssen sich die Herausforderer auf eine Kombination aus Ausdauerrennen, Überlebenskünsten und Intuition verlassen, während sie 150 Meilen durch das härteste Terrain Neuseelands navigieren. Von den Tiefen uralter Höhlen bis zu eisigen Berggipfeln ist jeder Schritt und jede Kalorie hart erarbeitet. Doch Kraft und Schnelligkeit allein reichen nicht aus, um 500.000 Dollar zu gewinnen. Vielmehr kann nur derjenige mit dem stärksten Überlebenswillen diesen lebensverändernden Preis gewinnen.Neun Zweierteams werden sich durch die täuschend schöne neuseeländische Landschaft bewegen und müssen sich nicht nur selbst mit Nahrung und Wasser versorgen, sondern auch ihre Konkurrenten in einem Rennen bis zum Ziel schlagen. Die Duos müssen dem fremden Land und den Elementen trotzen und dabei feststellen, dass die schnellste Route nicht immer die sicherste ist. Bei jeder Etappe scheidet das Team, das als letztes die Ziellinie erreicht, aus dem Wettbewerb aus. Wenn die Teams körperliche Schmerzen, eine unbarmherzige Umgebung und einander lange genug aushalten, können sie vielleicht den Hauptpreis von 500.000 Dollar gewinnen.