Aus «Leschs Kosmos» wird «Terra X Harald Lesch»

TV-News

Im Mai startet das ZDF eine neue Doku-Serie mit dem bekannten Wissenschaftlicher Harald Lesch.

Hinter der ZDF-Wissenschaftssendungsteckt eine bewegte Historie. Unter dem Namen «Aus Forschung und Technik» debütierte die Sendung bereits im Jahr 1964, damals freilich noch ohne den berühmten Astrophysiker der LMU München. Lesch stieß erst 2008 zur Sendung als Nachfolger von Joachim Bublath. Damals trug das Format den Titel «Abenteuer Wissen» und wurde 2014 in «Leschs Kosmos» umbenannt. Am heutigen Dienstag, 9. April, endet diese Ära. Mit dem Thema „Hitzestress im Mittelmeer – wenn es tropisch wird…“ verabschiedet sich die Marke aus dem Programm.Für Harald Lesch bedeutet das aber nicht das Ende seiner Zeit beim ZDF . Wie der öffentlich-rechtliche Sender ankündigte, wird aus «Leschs Kosmos» im Mai. Damit setzt das ZDF seine Strategie fort, die Programmmarke «Terra X» für seinen Wissenschaftsmagazinen aufzudrücken. Der Start der neuen Doku-Reihe erfolgt am Dienstag, den 21. Mai, auf dem gewohnten Sendeplatz um 22:45 Uhr. Auch das Konzept der Sendung bleibt weitestgehend unverändert. „Harald Lesch führt die Zuschauer mit Haltung und Humor durch komplexe Zusammenhänge, ordnet ein und zeigt, wie die Zukunft allen Herausforderungen zum Trotz gelingen kann. Harald Lesch geht raus aus dem "Elfenbeinturm der Wissenschaft" und dorthin, wo Forschung erlebt und hinterfragt wird. Wissenschaft zum Mitreden – das ist «Terra X Harald Lesch»“, wie das ZDF angibt.Das erste Thema wird „Der Streit ums Auto“ sein und in einer Doppelfolge beleuchtet. Am 21. Mai geht es zunächst um Elektromobiliät sowie um die Ursache und Verhinderung von Staus. Eine Woche später beschäftigt sich Harald Lesch mit der schönsten Zeit des Jahres. Wie werden wir uns in Zukunft auf den Weg in den Urlaub machen und wie klimaneutral geht Reisen überhaupt? Im Fokus steht das Flugzeug und die Bahn.