Premiere am Montag: «Maischberger» mit Jahresbestleistung

Quotennews

Am Nachmittag kam das neue Quiz «Frag mich was Leichteres!» mit Lea Wagner unter die Räder.

Am Montagnachmittag unternahm Das Erste einen neuen Versuch in der 16-Uhr-Stunde einen neuen Impuls zu setzen. Die Reise-Doku «Verrückt nach Meer», von der ohnehin keine neuen Folgen mehr produziert wurden, musste weichen, stattdessen übernahm Lea Wagner mit ihrem Quizden Sendeplatz. Für das Debüt, bei dem unter anderem der ehemalige Hahnen-Wettkandidatin von «Wetten, dass…?», Horst Freckmann, zu sehen war, interessierten sich aber nur 0,56 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Mit einem Marktanteil von 6,7 Prozent bewegte man sich leicht unter dem Niveau von «Verrückt nach Meer» seit Jahresbeginn (7,1%). Größere Probleme hatte der Neustart beim jungen Publikum, denn es waren nur 0,01 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt. Der Marktanteil wurde auf katastrophale 1,4 Prozent beziffert.Im Vorlauf lief es für die beiden Telenovelasundauf dem Gesamtmarkt ein deutlich besser. Um 14:10 Uhr kam «Rote Rosen» auf 0,82 Millionen Zuschauer und 12,3 Prozent, «Sturm der Liebe» verzeichnete 0,88 Millionen und 12,2 Prozent. Bei den Jüngeren standen mit 0,04 und 0,03 Millionen Sehern magere 4,5 und 3,5 Prozent zu Buche.Am Abend gab Sandra Maischberger ihr Debüt am Montag. Um 22:35 Uhr verfolgten 1,72 Millionen Zuschauer– so viele wie noch nie in diesem Jahr. Die Gäste Markus Söder und Eckart von Hirschhausen bescherten der blauen Eins 12,8 Prozent Marktanteil. Für 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährige waren auch die geladenen Journalisten Dagmar Rosenfeld und Markus Feldenkirchen sowie Sat.1-Moderator Jörg Pilawa interessant. Der Marktanteil belief sich auf ordentliche 7,8 Prozent.Hirschhausen stand auch um 20:15 Uhr im Mittelpunkt des Interesses, denn er präsentierte die Doku, der 2,83 Millionen Zuschauer folgten. Der Film von Kristin Siebert markierte eine relative Sehbeteiligung von 11,6 Prozent. Statt «Hart aber fair» ging um 21:00 Uhrauf Sendung. Die 60-minütige Doku von Lucas Stratmann verminderte die Reichweite auf 1,93 Millionen Zuschauer, der Marktanteil sank auf maue 7,9 Prozent. Bei den jüngeren Sehern fiel der Marktanteil von zunächst grandiosen 11,5 auf gute 8,4 Prozent. Die Sehbeteiligung belief sich auf 0,53 und 0,43 Millionen 14- bis 49-Jährige. «Hirschhausen und die Abnehmspritze» musste sich in der klassischen Zielgruppe an diesem Montagabend nur «Wer wird Millionär?» geschlagen geben. Das RTL-Quiz generierte mit 0,54 Millionen 12,3 Prozent.