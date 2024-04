«Ripley» startet nur mit 2,3 Millionen

International

Die Serie «3 Body Problem» beherrscht weiterhin die Charts, die deutsche Serie «Crooks» startet leicht besser.

, die epische Dramaserie von David Benioff, D. B. Weiss und Alexander Woo, belegte auch diese Woche wieder den ersten Platz der englischen TV-Liste und erreichte mit 8,3 Millionen Zuschauern die Top 10 in 92 Ländern. Auf den Plätzen zwei und drei landete das Dokudrama(5,7 Millionen Aufrufe) und Guy Ritchies aristokratische Gangster-Serie(5,6 Millionen Aufrufe). Ihr Debüt auf der Liste gaben die investigative Doku-Serieauf dem vierten Platz (4,4 Millionen Aufrufe), die Kult-Serie (und das ultimative Mittel gegen tödliche Langeweile)auf dem sechsten Platz (2,5 Millionen Aufrufe), die dritte Staffel der bei Fans beliebten Reality-Serieauf dem siebten Platz und die "köstlich gemeine" limitierte Seriemit einem fesselnden Andrew Scott in der Hauptrolle auf dem achten Platz (2,3 Millionen Aufrufe). Die Verfilmung der «Ripley»-Romanreihe von Patricia Highsmith wurde sowohl von Fans als auch von Kritikern als die bisher beste Serie des Jahres bezeichnet.Der südafrikanische Actionthrillerkehrte mit 10,9 Millionen Aufrufen auf Platz 1 der Liste der englischen Filme zurück. Zu den Neueinsteigern gehörten das erbauliche Sportdramamit Bill Nighy und Micheal Ward in den Hauptrollen, das auf Platz 5 landete (5,9 Millionen), und, der Insiderbericht über den hartnäckigen Journalismus der Frauen von Newsnight, der Prinz Andrew zu seinem berüchtigten BBC-Auftritt verhalf, mit Billie Piper, Gillian Anderson, Keeley Hawes und Rufus Sewell in den Hauptrollen, belegte den sechsten Rang (5,8 Millionen Besucher). Millie Bobby Browns Action-Fantasyverbrachte seine fünfte Woche auf der Liste auf Platz 7 mit 4,9 Millionen Aufrufen, womit die Gesamtzahl der Aufrufe auf 120,8 Millionen stieg.Koreanische Serien hatten eine weitere starke Woche auf der nicht-englischen TV-Liste. Der Sci-Fi-Horrordebütierte auf Platz 1 mit 6,3 Millionen Zuschauern, die limitierte Seriebelegte Platz 2 mit 4,3 Millionen Zuschauern, und Staffel 2 der Reality-Wettbewerbsseriekam auf Platz 4 mit 2,7 Millionen Zuschauern. Der düstere Action-Thriller(Deutschland) debütierte auf Platz 3 (2,8 Millionen Zuschauer).