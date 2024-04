Courtney D. Armstrong steigt bei Paramount auf

Köpfe

Der Manager kümmert sich künftig als COO um das operative Geschäft.

Das Filmstudio Paramount Pictures hat Courtney D. Armstrong zum Chief Operation Officer (COO) ernannt. Er berichtet weiterhin an Brian Robbins, der die Position des Präsidenten übernimmt. Armstrong wird in ihrer neuen Funktion das gesamte Tagesgeschäft in den Bereichen Business Affairs, Legal und Business Development für die Live-Action-, Animations- und Studio-Group-Abteilungen des Studios beaufsichtigen.In ihrer bisherigen Position als President of Business Affairs and Administration war Armstrong für alle geschäftlichen und rechtlichen Angelegenheiten der Live-Action- und Animationsproduktionsabteilungen des Studios verantwortlich und leitete das Business Development Team des Studios."Courtney ist einer der angesehensten und brillantesten Köpfe der Branche und war von unschätzbarem Wert bei der Gestaltung, Leitung und Führung aller Facetten unserer Geschäftsbeziehungen und der strategischen Prioritäten des Unternehmens", sagte Robbins in einer Erklärung. "Es gibt niemanden, der besser geeignet wäre, die Geschäfte unseres Studios zu führen, und ich freue mich darauf, in seiner neuen Rolle weiter mit ihm zusammenzuarbeiten".