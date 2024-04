Zweite «Dating hinter Gittern»-Staffel kommt

TV-News

Der Fernsehsender TLC hat neue Geschichten im Programm.

Bei TLC gibt es zahlreiche Beziehungsshows zu sehen. Ab Dienstag, den 14. Mai 2024, macht die Fernsehstation mitweiter. Die Show kommt nicht von Discovery selbst, sondern ist beim Fernsehsender WE tv beheimatet.Paare navigieren durch die Irrungen und Wirrungen des Lebens nach dem Freiheitsentzug. Mit der Freiheit kommen neue Herausforderungen – Bewährungsauflagen, Suchtprobleme, Familienfehden, neue Ehen und alte Flammen. Werden sie zusammenbleiben und aus dem Gefängnis bleiben?Am 7. Dezember 2017 kündigte WE tv an, dass «Love After Lockup» am 12. Januar 2018 Premiere haben würde. Weil die Show so erfolgreich wurde, gab es mehrere Unterteilungen. So gab es die ursprüngliche Version, die von «Life After Lockup», «Love During Lockup» und «Our Story» sowie «Where Are They Now?» ergänzt wurde.