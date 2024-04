«D.Gray-man» geht weiter

TV-News

Im Vorfeld wird der «One Piece»-Spielfilm «Ruffy» ausgestrahlt.

Der Fernsehsender ProSieben Maxx strahlt nach knapp zehn Monaten Wartezeit die zweite Staffel vonaus. Los geht es am Freitag, den 3. Mai, um 22.15 Uhr. Wie gewohnt setzen die Verantwortlichen des Senders auf drei Episoden pro Abend. Der junge Allen Walker ist ein Exorzist des Schwarzen Ordens. Zusammen mit den anderen Mitgliedern der Gruppe muss er die maschinenartigen Akuma, die von toten Menschen Besitz ergreifen und nach und nach den Planeten vernichten wollen, ausfindig machen und zerstören. Mithilfe der göttlichen Kraft Innocence können es die Exorzisten mit den Wesen aufnehmen und so den Plan des Millennium-Grafen vereiteln.Zum Auftakt der zweiten Runde rechnen die Exorzisten mit einem Angriff des Millennium-Grafen. Deshalb müssen die vier verbliebenen Marschälle beschützt werden. Allen und Lenalee erhalten den Auftrag, Marschall Cross aufzuspüren und zu bewachen - ein Unterfangen, das Allen mit seiner Vergangenheit konfrontiert.Auf dem 20.15-Uhr-Sendeplatz wird der «One Piece»-Filmaus dem Jahr 2012 wiederholt. Die Bande der Strohhüte trifft auf den ehemaligen Marineadmiral Zephyr – jetzt bekannt als Z. Mit seinen eigenen Marineeinheiten und den gestohlenen Dyna-Steinen will er die neue Welt zerstören. Damit könnte er das Zeitalter der Piraten beenden. Die Strohhutbande liefert sich einen erbitterten Kampf mit ihm und seinen Männern. Auch das Marinehauptquartier wird aktiv.