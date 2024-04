«plan b» für Europa?

TV-News

Frederik Fleig macht sich in zwei Folgen auf der Suche nach europäischen Ideen.

Am Samstag, den 25. Mai, sowie am Samstag, den 1. Juni 2024, strahlt das ZDF jeweils um 17.35 Uhr die Sendungmit dem Thema „Da geht was Europa“ aus. Beide Sendungen sind bereits ab Dienstag, den 21. Mai, um 10.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar. Durch die Sendung führt Frederik Fleig, der durch Europa reiste.Für «plan b» reist Host Frederik Fleig zu Visionärinnen und Visionären, deren Ideen zu den besten in Europa gehören, um die Gesellschaft zu stärken. In Frankreich und Portugal hilft er, Ressourcen sinnvoll zu nutzen, in Finnland erlebt er eine moderne Lehrerausbildung. In Marseille haben zwei Männer der Lebensmittelverschwendung den Kampf angesagt. Gérard Gros und Fourat Troudi betreiben in der französischen Hafenstadt die "Association Fruits et Légumes Solidarité", eine gemeinnützige Küche, die leicht verderbliche Obst- und Gemüsespenden direkt am Großmarkt weiterverarbeitet. Statt die Lebensmittel wegzuwerfen, landen sie im Kochtopf. Die Saucen, Säfte, Suppen und Marmeladen werden dann an Bedürftige weitergeben. So retten sie jedes Jahr viele Tonnen Lebensmittel – und helfen denen, die auf Lebensmittelspenden angewiesen sind.Die Produktion übernahm die Firma sendefähig GmH, die Produktion übernahmen Martin Benedix und Christoph Dohne. Moderator Fleig ist durch den Radiosender 1LIVE bekannt geworden über berichtet unter anderem für den WDR-Instagram-Kanal „klima.neutral“ und gehört zum Team von «Y-Kollektiv» (Funk).