«Star Trek: Strange New Worlds» geht weiter

US-Fernsehen

Für «Star Trek: Lower Decks» steht die letzte Season an.

Paramount+ gab bekannt, dass die Erfolgsseriefür eine vierte Staffel verlängert wurde. Die Serie befindet sich derzeit in der Produktion der dritten Staffel, die im Jahr 2025 ausgestrahlt werden soll. Außerdem wird die bereits angekündigte fünfte Staffel von «Star Trek: Lower Decks», die sich ebenfalls in Produktion befindet, die letzte Staffel der Serie sein und im Herbst auf Paramount+ Premiere haben."Es war unglaublich lohnend, das «Star Trek»-Universum weiter aufzubauen, und wir sind Secret Hideout und unseren unglaublich talentierten Darstellern und Produzenten sehr dankbar", so Jeff Grossman, Executive Vice President, Programming, Paramount+. "«Star Trek: Strange New Worlds» hat die perfekte Mischung aus Action, Abenteuer und Humor gefunden, und wir freuen uns, eine weitere Staffel vor der Premiere der dritten Staffel ankündigen zu können. In ähnlicher Weise hat «Star Trek: Lower Decks» über seine vier Staffeln hinweg die Serie mit einer großen Portion Herz zum Lachen gebracht. Wir können es kaum erwarten, dass die Zuschauer sehen, was der Crew der U.S.S. Cerritos in dieser letzten Staffel bevorsteht.""«Lower Decks» und «Strange New Worlds» sind integraler Bestandteil des «Star Trek»-Franchises, da sie die Grenzen des Universums erweitern und neue und aufregende Welten erforschen", sagte David Stapf, President, CBS Studios. "Wir sind außerordentlich stolz auf beide Serien, da sie das Erbe dessen ehren, was Gene Roddenberry vor fast 60 Jahren geschaffen hat. Wir sind sehr dankbar für die Zusammenarbeit mit Secret Hideout, Alex Kurtzman, Mike McMahan, Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers und den Darstellern, Crews und Künstlern, die diese wichtigen und unterhaltsamen Geschichten für Fans auf der ganzen Welt erschaffen."