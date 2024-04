Trotz kürzlicher Sat.1-Ausstrahlung: «Marry Me» bei sixx mit solider Leistung

Quotennews

Auf eine durchaus bemerkenswerte Programmierung setzte am Sonntagabend der Spartensender sixx , der um 20:15 Uhr die Liebenskomödiezeigte. Der Film mit Jennifer Lopez und Owen Wilson lief erst vor zwei Wochen beim Schwestersender Sat.1 , wo er als Free-TV-Premiere von 0,82 Millionen Zuschauern Beachtung fand. Mit einem Zielgruppenmarktanteil von 8,5 Prozent bewegte man sich unter dem Schnitt des Bällchensenders.Für sixx war «Marry Me» ein solider Erfolg. Die Regiearbeit von Kat Coiro verzeichnete bei dem deutlich reichweitenschwächeren Sender ein 0,19-millionenköpfiges Publikum. Der Marktanteil lag bei für sixx-Verhältnisse annehmbaren 0,7 Prozent. In der Zielgruppe brachten 0,07 Millionen 14- bis 49-Jährige zufriedenstellende 1,3 Prozent. Jennifer Lopez blieb im Anschluss weiterhin on air, denn sixx sendete den Thriller, der bis 0:50 Uhr andauerte, vor 0,14 Millionen Zuschauer. Es stammten 0,04 Millionen aus der Zielgruppe. Die Marktanteile stiegen auf 1,3 respektive 1,7 Prozent beziffert. Noch besser lief es für. Die Komödie mit Emma Thompson sorgte zu später Stunde für 2,1 Prozent bei den Umworbenen.Erfolgreichster Spielfilm am Sonntagabend im Privatfernsehen wurde die Free-TV-Premiere von, den RTL vor 2,22 Millionen Zuschauer ausstrahlte. Der Kölner Sender kam auf 8,5 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe sorgten 0,81 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer für tolle 14,7 Prozent. Kein Hollywood-Film performte für RTL in diesem Jahr stärker am Sonntagabend als «The Lost City».