«Volle Kraft voraus» nimmt weiterhin keine Fahrt auf

Quotennews

Auf dem Gesamtmarkt verlor die neue Doku bei VOX weiter. Deutlich besser war das ProSieben aufgestellt mit einem Filmprogramm, an dem kaum ein Vorbeikommen war.



VOX hatte in der Vorwoche das neue Formaterstmals ins Programm gebracht. In dieser Woche waren auch die getrennten «Goodbye Deutschland»-Auswanderer Peggy und Steff auf der MS Artania, die erstmals seit ihrer Trennung vor einem Jahr wieder miteinander sprachen. Doch auch damit war keine Steigerung möglich. Stattdessen verkleinerte sich das Publikum von zuletzt 0,80 auf nun 0,68 Millionen Menschen. Somit blieben nur magere 2,8 Prozent Marktanteil übrig. Die 0,29 Millionen Jüngeren hielten sich mit soliden 6,5 Prozent Marktanteil zumindest auf dem Vorwochenniveau.ProSieben schob sich so mit dem Actionthriller «Jack Reacher: Kein Weg zurück» ► leichterhand nach vorne. 1,69 Millionen Fernsehende bedeuteten eine ausgezeichnete Quote von 7,2 Prozent. Die 0,39 Millionen Umworbenen landeten bei guten 8,8 Prozent. Der Western «Die glorreichen Sieben» ► schloss sich mit 0,69 Millionen Interessenten sowie herausragenden 6,3 Prozent an. Bei den 0,19 Millionen Werberelevanten blieben noch solide 7,4 Prozent übrig.RTLZWEI überzeugte mit dem Abenteuerfilm0,56 Millionen Zuschauer zum Einschalten und verbuchte somit passable 2,3 Prozent Marktanteil. Bei den 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährigen standen zumindest solide 3,7 Prozent auf dem Papier. Der Science-Fiction-Filmlandete mit 0,34 Millionen Neugierigen sowie 2,4 Prozent nur knapp unter dem Senderschnitt. Die 0,09 Millionen Jüngeren fielen jedoch auf annehmbare 3,0 Prozent zurück.