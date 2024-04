«The Voice Kids» bleibt stabil

Quotennews

Für die Castingshow ist es wichtig, nicht in einen Abwärtstrend zu geraten. Dies verhinderte Sat.1 gestern und de Quoten stiegen gegenüber der Vorwoche sogar leicht an.



Gestern standen beibereits die vorletzten Blind Auditions an. Allzu viel Zeit bleibt den Coaches also nun nicht mehr, um die besten Talente für ihre Temas zu gewinnen. Besonders wichtig ist es Álvaro Solver, Lena Meyer-Landrut und Wincent Weiss in diesem Jahr gut gegen Michael Beck und Smudo gerüstet zu sein, um zu verhindern, dass der Sieg auch im dritten Jahr in Folge an dieses Team geht. Gestern versuchte unter anderem die 13-jährige Fiona aus der Schweiz mit dem Song „Nothing Compares 2 U“ von Sinéad O’Connor ihr Glück.Mit der «Let’s Dance»-Konkurrenz war man in der Vorwoche wieder auf 1,30 Millionen Fernsehende sowie 5,4 Prozent Marktanteil zurückgefallen. Auch bei den 0,39 Millionen Jüngeren ging es abwärts auf 8,2 Prozent. Mit 1,32 Millionen Interessenten konnte dieses Niveau nun zumindest gehalten werden und es wurden hohe 5,6 Prozent Marktanteil eingefahren. Bei den 0,42 Millionen Umworbenen war zudem eine Steigerung auf starke 9,5 Prozent Marktanteil möglich.Ab 22.50 Uhr wurde das Porträtaus dem Vorjahr wiederholt. Die Doku berichtete über die Erfolge des US-Schauspielers sowie die Schlammschacht gegen Ex-Frau Amber Heard und sein Comeback 2023 mit dem Historiendrama «Jeanne du Barry». Die Erstausstrahlung war im Vorjahr bei Kabel Eins gelaufen, doch nun überzeugte man mit 0,52 Millionen Interessenten ein ähnlich großes Publikum. Dies hatte akzeptable 3,6 Prozent Marktanteil zur Folge. Die 0,15 Millionen Werberelevanten fielen recht deutlich auf annehmbare 4,9 Prozent zurück.