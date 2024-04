«Wilsberg» läuft wie geschnitten Brot

Quotennews

Mit der Wiederholung von «Die Bergretter» fährt man im Vorfeld schwache Werte ein.

Seit 20. Januar 2024 laufen samstags um 19.25 Uhr Wiederholungen von. Wie schon in den vergangenen Wochen war auch die Episode „Mutterglück (Teil 2)“ ein Schuss in den Ofen. Die Sendung sahen sich lediglich 2,25 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an, der Sender aus Mainz verbuchte einen mittelmäßigen Marktanteil von 12,7 Prozent. Desaströs war das Ergebnis bei den 14- bis 49-Jährigen mit nur 0,07 Millionen und 2,5 Prozent.5,58 Millionen Menschen, also mehr als jeder vierte TV-Zuschauer, verfolgten im Januar den-Film „Ein Detektiv und Gentleman“. Die neue Episode „Blinde Flecken“, verfasst von Mariann Kaiser lockte 5,98 Millionen Zuschauer an, die Produktion mit Leonard Lansink, Oliver Korittke, Patricia Meeden, Rita Russek und Roland Jankowsky fuhr 26,1 Prozent Marktanteil ein. Die Geschichte um einen manipulierten Familiengutachter interessierte 0,39 Millionen junge Zuschauer, sodass ein Marktanteil von 9,1 Prozent geholt wurde.Nach «Der Staatsanwalt» (4,14 Millionen) und «heute journal» (3,40 Millionen) sahen um 23.00 Uhr 1,83 Millionen Menschen, welches von Jochen Breyer moderiert wurde. Dieser hatte Friedhelm Funkel, den Trainer des 1. FC Kaiserslautern zu Gast. Mit ihm blickte er unter anderem auf das Revierderby und das Topspiel zwischen Stuttgart und Frankfurt. Die 85-minütige Sendung verbuchte 13,8 Prozent Marktanteil. Unter den jungen Menschen waren 0,30 Millionen, das bedeutete einen Marktanteil von 9,7 Prozent.