«The Masked Singer» hat nur 1,23 Millionen Zuschauer

Quotennews

Am Nachmittag taten sich die Premieren von «Call Me Kat» und «B Positive» weiter schwer.

Opernsänger Rolando Villazón und Hugo Egon Balder versteckten sich beim Staffelauftakt unter den Masken der beliebten ProSieben-Show, die mit einem Tiefstwert von 1,46 Millionen Zuschauern startete. Die zweite Episode, in der Palina Rojinski, Rick Kavanian und Linda Zervakis rätselten, erreichte nur noch 1,23 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und sicherte sich somit einen Marktanteil von 5,8 Prozent. In der Zielgruppe fuhr man 0,48 Millionen ein (Vorwoche: 0,67 Millionen), der Marktanteil wurde auf 11,4 Prozent beziffert. In dieser Woche stecken Uschi Glas und Giovanni Zarrella in den Kostümen. Langsam wird es mau für die ProSieben-Show, dessen Quoten verhältnismäßig hoch waren.Diemit Annemarie Carpendale, Rebecca Mir und Viviane Geppert ließen sich 0,62 Millionen Zuschauer zwischen 23.35 und 00.35 Uhr nicht entgehen, die einen Marktanteil von 4,8 Prozent holte. In der Zielgruppe blieben 0,21 Millionen wach, das bedeutete 6,9 Prozent. Die bis 04.40 Uhr ausgestrahlte Wiederholung vonmit Tom Beck und Axel Stein erreichte bis zum Ende des Quotentages um 03.00 Uhr noch 0,29 Millionen und fuhr 6,7 Prozent bei den Werberelevanten ein.Bereits um 16.15 Uhr begann ProSieben mit der Ausstrahlung von Neuware. Die Episode „Nenn mich Katzilla“ der Sitcomunterhielt 0,13 Millionen Zuschauer und führte zu 1,6 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum generierte die Sendung 0,10 Millionen und 5,4 Prozent. Die zweite Folge wollten 0,10 Millionen Menschen sehen, der Marktanteil wurde auf 1,1 Prozent bemessen. In der Zielgruppe blieben 0,08 Millionen dran, das bedeutete schlechte 4,2 Prozent. Mit zwei Episodenerreichte die Fernsehstation zwischen 17.10 und 18.05 Uhr 0,09 und 0,14 Millionen Zuschauer, bei den Werberelevanten fuhr man 4,4 sowie 6,3 Prozent Marktanteil ein. Trotz der schlechten Ergebnisse wird es zu keiner Änderung kommen.