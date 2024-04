Kochshows mit Lafer und Kumptner starten Mitte Mai

TV-News

Während die Nachmittagsformate kurz vor ihrem Debüt stehen, hat «Das Küstenrevier» vorerst keine Zukunft mehr.

Vor rund einem Monat hatte Sat.1 zwei neue Kochshows für die Daytime angekündigt. Zum einen präsentiert Johann Lafer das einstündige Format, «The Taste»-Juror Alexander Kumptner darf sich nach dem gescheiterten Versuch von «Doppelt kocht besser» anprobieren. Sat.1-Senderchef Marc Rasmus verriet in einem Interview mit ‚Meedia‘ nun die konkreten Starttermine. Beide Sendungen debütieren am Montag, den 13. Mai. Zunächst spielt Lafer die 15-Uhr-Stunden, direkt im Anschluss geht Kumptner auf Sendung.Rasmus bezeichnete die beiden Neustarts als „wichtigen Anker“ am Anfang der Daytime-Strecke von Sat.1, das nach wie vor im Anschluss an das «Frühstücksfernsehen» viele Stunden mit alten «Auf Streife»-Folgen füllt. Rasmus erhofft sich von der neuen Programmfarbe zwischen 15:00 und 17:00 Uhr eine „große Selbstverständlichkeit“, wie er im Interview sagt. Gleichzeitig formulierte der Senderchef auch eine konkrete Erwartungshaltung an Johann Lafer und Alexander Kumptner. Rasmus, der die derzeitigen Quotenprobleme von «Unser Leben, unser Geld», «Die Urlaubs-Docs» und Co. als „über fünf Sunden klaffende Wunde am Vorabend und in der Daytime“ bezeichnete, sagte, dass die beiden Kochshows mehr als eine Fünf in Sachen Marktanteil liefern sollen.Während «Drei Teller für Lafer» und «Das Schnäppchen-Menü» also kurz vor ihrem Debüt stehen, begibt sich ein anderes Sat.1-Format auf seine Abschiedstour. Für die Vorabend-Serieplant der Bällchensender laut Rasmus keine zweite Staffel. Die 80. und somit letzte Folge ist für den 6. Mai geplant, danach kehrtmit einer 80-teiligen zweiten Staffel zurück.«Die Landarztpraxis» wird bekanntlich aber nicht die einzige Serie für die 19-Uhr-Stunde bleiben. Rasmus gab kürzlich bereits die Beauftragung vonbekannt. Die Produktion der ndF ist mit «Alles was zählt»-Schauspielerin Sina-Valeska Jung in der Hauptrolle besetzt. Außerdem zählen Isabel Hinz, Daniel Scholz und Muriel Baumeister besetzt. Rasmus verspricht eine „nicht-erklärungsbedürftige“, aber „höchstrelevante“ Serie, in der Jung eine junge Ärztin spielt, die die als Teenagerin ihr Kind zur Adoption freigegeben hat und nun versucht, mit ihrer Vergangenheit aufzuräumen.