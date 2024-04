Apple kauft «Bread & Roses».

International

Der Dokumentarfilm zeigt den Widerstand afghanischer Frauen gegen die Taliban.

Die weltweiten Rechte anwurden von Apple erworben. Die gefeierte Dokumentation wurde bei den Filmfestspielen in Cannes für den Goldenen Löwen nominiert. Vom kraftvollen Widerstand afghanischer Frauen gegen die Taliban erzählt «Bread and Roses». Die Produzentinnen des Films sind Jennifer Lawrence und Justine Ciarrocchi für Excellent Cadaver («Causeway»), die Friedensnobelpreisträgerin und Menschenrechtsaktivistin Malala Yousafzai («Joyland») für Extracurricular und die renommierte Regisseurin Sahra Mani («A Thousand Girls Like Me»). Nach seiner gefeierten Premiere in Cannes 2023 wird der Film am 21. Juni weltweit auf Apple TV+ verfügbar sein.„Wenn Mädchenschulen in Afghanistan geschlossen werden, ist das nicht nur ein feministisches Problem, sondern auch eine Frage der internationalen Sicherheit. Die Taliban haben erkannt, dass die Kinder gebildeter Mütter schwerer zu indoktrinieren und weniger anfällig dafür sind, ihre zukünftigen Soldaten zu werden", sagt Regisseurin und Produzentin Sahra Mani. „Es ist entscheidend für den Erhalt und die Sicherheit unserer ganzen Welt, dass die Mädchenschulen in Afghanistan geöffnet bleiben."«Bread & Roses» bietet einen eindringlichen Einblick in die erschütternden Auswirkungen auf die Rechte und Lebensgrundlagen von Frauen, nachdem Kabul 2021 in die Hände der Taliban gefallen ist. Der Film begleitet in Echtzeit drei Frauen bei ihrem Kampf um Selbstbestimmung. Mani fängt den starken Geist und die Widerstandsfähigkeit der afghanischen Frauen in einer schonungslosen und intimen Darstellung ihres Schicksals ein.