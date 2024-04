«Superior Donuts» geht wieder auf Sendung

TV-News

Die kurzlebige Sitcom bekommt bei ProSieben wieder eine Chance.

Der Fernsehsender ProSieben setzt ab Samstag, den 27. April 2024, um 10.30 Uhr wieder auf die 34-teilige Sitcom. Zunächst hat ProSieben die ersten dreizehn Episoden der ersten Staffel angekündigt, die in Doppelfolgen gesendet werden. Zum Auftakt läuft allerdings nur eine Episode. Die Hauptrollen in der Serie übernahmen Judd Hirsch und Jermaine Fowler.In Chicago, wo die Gentrifizierung voranschreitet, Trendviertel etabliert und für wohlhabende Mieter attraktiv gemacht werden, lebt auch der Ladenbesitzer Arthur Przybyszewski. Als er 1969 seinen Donutshop eröffnete, sah die Welt ganz anders aus. Jetzt, inmitten der Erneuerungsprozesse, kann er sich mit dem neumodischen Schnickschnack rund um Cronuts und Latte Macchiatos nicht anfreunden. Gut, dass sein neuer Mitarbeiter Franco das Szeneleben kennt und für frischen Wind sorgt ...Arthurs Oldschool-Shop "Superior Donuts", in dem klassisch nur Kaffee und Donuts angeboten werden, läuft nicht gut. Seine Stammkunden bleiben ihm zwar treu, aber große Kaffee-Ketten wie Starbucks drängen ihn mit ihren eisgekühlten Frappuccinos oder sojabasierten Caffè Lattes immer mehr von der Bildfläche. Ein Glück, dass sich der dynamische Franco als neuer Mitarbeiter bewirbt und mittels Maskottchen, Poetry Slam und dem "Donut des Tages" versucht, neue Kundschaft anzulocken.