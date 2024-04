«Die Hirschhausen-Show» geht weiter

TV-News

Trotz enttäuschender Reichweiten setzt Das Erste auf eine dritte Ausgabe.

Im September 2023 setzte Das Erste auf zwei Ausgaben von, die vom Publikum verschmäht wurden. Lediglich 2,70 sowie 2,05 Millionen Menschen schalteten am Samstagabend um 20.15 Uhr ein. Einzig beim jungen Publikum punktete die Sendung mit Eckart von Hirschhausen, schließlich wurden 10,5 und 9,6 Prozent Marktanteil verbucht. An Pfingstsamstag um 20.15 Uhr steht eine neue Ausgabe auf dem Programm.Extremsportlerin Stefanie Millinger begibt sich für eine unglaubliche Challenge im Handstand auf das Dach einer Seilbahn, die Tänzer der Flying Steps liefern sich das ultimative Tanzduell „Ballerina gegen Breakdancer“ und Mentalist Timon Krause erklärt, wie er die geheimsten Gedanken der Menschen lesen kann. Arzt und Moderator Eckart von Hirschhausen: „Besonders freue ich mich diesmal auf unser interaktives Zuschauerspiel. Mit der Hilfe von Timon Krause kann jeder seine Menschenkenntnis testen und verbessern.“In den 180 Minuten am Samstagabend kämpfen zwei prominente Teams um den Sieg. Auch die Prominenten müssen mit eigenem Können in Challenges und Spielen glänzen, und sich damit den Runden-Sieg sichern. Wer gewinnt, der wird belohnt – denn es geht um 20.000 Euro für den guten Zweck.