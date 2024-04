«Das große Allgemeinwissensquiz» startet gut

Quotennews

An die Werte von früher kommt die Sendung allerdings nicht mehr ran. «Das Küstenrevier» enttäuscht weiter.

In den vergangenen Monaten punktete Sat.1 am Donnerstagabend mit den Shows «Das 1% Quiz» und «The Floor», nun holte manaus der Mottenkiste. Im Jahr 2011 wurde eine Show unter diesem Titel schon einmal ausgestrahlt. Damals waren rund 2,5 Millionen Zuschauer anwesend. Die neue Show mit Jörg Pilawa, in der Linda Zervakis und Johannes B. Kerner zu Gast waren, sahen 1,58 Millionen Zuschauer und holte tolle 6,9 Prozent. Bei den Umworbenen fuhr man bis 22.50 Uhr 0,41 Millionen ein, der Marktanteil belief sich auf weit überdurchschnittliche 8,2 Prozent.Zwischen 22.50 und 01.35 Uhr setzte die Fernsehstation auf die letzte Folge von, die von Melissa Khalaj und Florian Schmidt-Sommerfeld moderiert wurde. Die Sendung unterhielt 0,47 Millionen Zuschauer und erspielte 5,3 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe wurden 0,11 Millionen erfasst, das bedeutete einen Marktanteil von 5,2 Prozent.Beibesuchte das frischverliebte Paar Yassin und Brodersen einen Tanzkurs, doch die beiden Zeuge eines Schwächeanfalls. 0,56 Millionen Menschen sahen sich die Serie an, die einen Marktanteil von 3,3 Prozent holte. Bei den Umworbenen waren zwischen 19.00 und 19.45 Uhr 0,08 Millionen und 3,2 Prozent dabei. Schließlich waren im Anschluss die Nachrichten zu sehen,erreichte 0,53 Millionen und 2,6 Prozent. 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen holten sich die Neuigkeiten ab, die 4,7 Prozent Marktanteil bedeuteten.