Max setzt auf Comedy-Special von Hannah Einbinder

Hannah Einbinder, bekannt aus «Hacks», wird am 20. April im El Rey Theatre in Los Angeles ihr erstes Stand-up-Comedy-Special vor einem Live-Publikum aufzeichnen. Das Special wird im Juni exklusiv auf Max ausgestrahlt. Hannah Einbinder, Star und ausführende Produzentin: "Es war schon immer mein Traum, meinen Bewältigungsmechanismus zu Geld zu machen. Danke, Max!"Nina Rosenstein, EVP, HBO Programming, Late Night & Specials: "Wie alle anderen sind wir von Hannah Einbinders Leistung bei «Hacks» überwältigt und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr bei ihrem ersten Stand-up-Special."Hannah Einbinder spielt die Hauptrolle in «Hacks», das am 2. Mai in seine dritte Staffel geht. Einbinders Leistung in «Hacks» hat ihr zahlreiche Auszeichnungen eingebracht, darunter zwei Emmy- und Golden Globe-Nominierungen als beste Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie. Einbinder hat die Bühne als Stand-up-Comedian bei Veranstaltungen und Festivals im ganzen Land erobert. 2019 gab sie ihr Late-Night-Stand-up-Debüt in der «The Late Show with Stephen Colbert».