«Wish» hat 13,2 Millionen Abrufe

Laut eigenen Angaben sahen so viele Menschen den Film bei Disney+.

Am 3. April 2024 startete der Disney-Weihnachtsfilmbeim hauseigenen Streamingdienst und soll innerhalb von fünf Tagen bereits 13,2 Millionen Abrufe haben. Damit ist das die drittgrößte Premiere eines Walt Disney Animation Studios-Films. Nur «Encanto» und «Die Eiskönigin 2» sollen besser gelaufen sein.«Wish» spielte 254 Millionen US-Dollar ein, in den Vereinigten Staaten von Amerika setzte Disney 64 Millionen US-Dollar um. In Frankreich verdiente man 21,8 Millionen, in Deutschland 18,6 Millionen US-Dollar. Spitzenreiter außerhalb der USA war der Streifen in Japan, dort machte man 25 Millionen US-Dollar Umsatz.Vor vielen Jahren gründeten König Magnifico und seine Frau Königin Amaya das Königreich Rosas auf einer Insel im Mittelmeer. Als studierter Zauberer ist Magnifico in der Lage, die größten Wünsche seiner Untertanen zu erfüllen. Jeder von ihnen gibt die Erinnerung an seine Wünsche auf, damit sie vom König versiegelt und geschützt werden, bis er sie erfüllen kann. Einmal im Monat wählt Magnifico bei einer feierlichen Veranstaltung einen Wunsch aus, den er erfüllen kann.In der Gegenwart bereitet sich die 17-jährige Asha darauf vor, sich am Tag des 100. Geburtstags ihres Großvaters Sabino als Magnificos Lehrling zu bewerben, in der Hoffnung, dass Magnifico Sabinos Wunsch, die Menschen zu inspirieren, erfüllen wird. Das Vorstellungsgespräch läuft gut, bis Asha darum bittet, Sabinos Wunsch zu erfüllen, was Magnifico ablehnt, da er die Unbestimmbarkeit des Wunsches als potenzielle Bedrohung für seine Macht ansieht. Asha erkennt, dass Magnifico nie vorhat, die nicht erfüllten Wünsche an ihre Besitzer zurückzugeben, und als sie seine Methoden in Frage stellt, weigert sich Magnifico, ihre Ausbildung anzunehmen oder die Wünsche ihrer Familienmitglieder zu erfüllen.