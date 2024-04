«Familie Anders» bestätigt Vorjahresleistung

Quotennews

Leicht unter dem Senderschnitt lief auch der dritte Film der „Herzkino“-Reihe. Das «heute journal» holte im Anschluss tolle Zahlen.

Im März 2023 startete das ZDF eine neue „Herzkino“-Reihe am Sonntagabend. Ingeht es um einen erfolgreichen Paartherapeuten (Moritz Treuenfels), dessen eigene Ehe ihn vor größere Herausforderungen stellt als die seiner Patienten. Die ersten beiden Filme holten im vergangenen Frühjahr akzeptable Werte. „Willkommen im Nest“, der erste 90-Minüter, sorgte für 3,97 Millionen Zuschauer, „Zwei sind einer zu viel“ war eine Woche später noch für 3,53 Millionen Menschen interessant. Die Marktanteile wurden damals auf leicht unterdurchschnittliche 12,8 und 11,5 Prozent beziffert.An diesem Niveau knüpfte der dritte Film,, am gestrigen Abend an. 3,58 Millionen Zuschauer entschieden sich gegen «Tatort: Schau mich an» (8,66 Mio.) und für die neue Filmreihe. Der Marktanteil lag bei 12,6 Prozent. Auch beim jungen Publikum setzte sich die dritte Ausgabe zwischen die ersten beiden, die vor 13 Monaten 6,2 und 5,0 Prozent einfuhren. Mit 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren 5,5 Prozent möglich. Im vergangenen Jahr fielen die Reichweiten mit 0,48 und 0,37 Millionen etwas höher aus, was wohl auch am Sommereinbruch am Wochenende gelegen haben dürfte.Während im Ersten die Reichweite nach dem «Tatort» spürbar zurückging, griff das ZDF die wechselwilligen Zuschauer erfolgreich ab.steigerte die Sehbeteiligung ab 21:45 Uhr auf 3,74 Millionen Zuschauer, was den Marktanteil auf 15,7 Prozent ansteigen ließ. Mit 0,23 Millionen Jüngeren sank das Ergebnis in dieser Zuschauergruppe auf maue 4,1 Prozent.erreichte ab 22:18 Uhr weiterhin starke 2,57 Millionen Seher und 16,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren die Werte hingegen weiter rückläufig und landeten bei 0,10 Millionen und 2,9 Prozent.