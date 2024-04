Staffelauftakt von «Der Alte» lässt Frauen-EM-Qualifikation weit hinter sich zurück

Quotennews

Die Partie zwischen Österreich und Deutschland verfolgten nicht mehr als 3,2 Millionen Fernsehende. Der Tagessieg ging somit an «Der Alte», was zudem aus Quotensicht einen neuen Rekordwert aufstellte.



Im Rahmen der EM-Qualifikation der Frauen trafen gestern die Fußballnationalmannschaften von Österreich und Deutschland aufeinander. Die letzte Begegnung der beiden Teams hatte es 2022 im Viertelfinale der EM gegeben. Damals gewann Deutschland durch die Tore von Lina Magull und Alexandra Popp. Letztere konnte gestern aufgrund von Knieproblemen jedoch nicht dabei sein, so dass die Kapitänsbinde and Giulia Gwinn ging. Nach einem 2:0-Rückstand gelang es den deutschen Frauen schließlich noch das Spiel zu drehen und die Partie mit 2:3 für sich zu entscheiden.Das Erste übertrug bereits ab 20.15 Uhr live aus Linz. Für dasinteressierten sich 2,50 Millionen Fernsehende, was einen passablen Marktanteil von 10,7 Prozent zur Folge hatte. Die 0,33 Millionen Jüngeren landeten bei soliden 7,2 Prozent. Mit dem Anpfiff um 20.30 Uhr vergrößerte sich das Publikum auf 3,22 Millionen Menschen, was schließlich zu guten 13,1 Prozent Marktanteil führte. Die 0,45 Millionen 14- bis 49-Jährigen landeten bei einer hohen Quote von 9,2 Prozent.Im ZDF kehrte gestern unterdessen die Krimiseriemit neuen Folgen zurück. Mit 5,95 Millionen Interessenten legte der Sender einen erfolgreichen Start in die neue Staffel hin. Der starke Marktanteil von 23,9 Prozent war zudem so hoch wie seit mindesten zwölf Jahren nicht mehr. Auch die 0,42 Millionen jüngeren Krimifans waren mit hohen 9,3 Prozent Marktanteil gut aufgestellt.hielt sich im Anschluss mit 4,60 Millionen Neugierigen noch bei überzeugenden 18,4 Prozent Marktanteil. Die 0,35 Millionen Jüngeren verbuchten noch eine solide Quote von 7,0 Prozent.