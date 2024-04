ProSieben erweitert «Young Sheldon»-Dosis

TV-News

Die Warner-Bros.-Television-Produktion erhält nun auch einen Sendeplatz am Samstag.

Am Samstag, den 13. April 2024, strahlt ProSieben die vorerst letzten Episoden der amerikanischen Sitcom «B Positive» aus. Eine Woche später startet um 16.55 Uhr die vierte Staffel von. Die Verantwortlichen des Senders wiederholen zwei Episoden, die allerdings nur bis 17.45 Uhr andauern.Sheldons Zeit an der Highschool neigt sich langsam dem Ende zu. Da er der Klassenbeste ist, entscheidet Principal Petersen, dass er die Abschlussrede halten darf. Doch ist Sheldon wirklich bereit, den nächsten Schritt in seinem akademischen Leben zu wagen? Kann er auf dem College weiterhin seine heißgeliebte Show mit Professor Proton schauen? Und wird er seinen Badezimmer-Zeitplan einhalten können? Indes tut Dale alles, um sich wieder mit Meemaw zu versöhnen.In den Vereinigten Staaten von Amerika endet das «The Big Bang Theory»-Spin-off nach sieben Staffeln beim Fernsehsender CBS. Das Finale ist auf den 15. Mai 2024 terminiert. Allerdings ist die Saga nicht auserzählt, dann für Max und CBS sind jeweils ein Spin-off geplant. Bei ProSieben startet die finale Staffel schon am 15. April um 20.15 Uhr.