NBC kauft «Destination X»

US-Fernsehen

Das Format ist in zahlreichen europäischen Ländern lizenziert worden.

NBC hat grünes Licht für die Abenteuer-Reality-Seriegegeben, die auf dem preisgekrönten belgischen Format basiert. Die innovative Serie, die von der BBC und NBCUniversal in Auftrag gegeben wurde, wird spektakuläre Abenteuerreisen und spannendes Gameplay mit dem ultimativen Ratespiel verbinden.NBC und BBC haben bestätigt, dass Twofour beide Versionen der Serie für die USA und Großbritannien produzieren wird. Die NBC-Version wird in Koproduktion mit Universal Television Alternative Studio, einer Abteilung der Universal Studio Group, produziert. Die Serie basiert auf dem belgischen Format, das von Geronimo entwickelt und von Be-Entertainment weltweit vertrieben wird. «Destination X» ist eines der umsatzstärksten ungeschriebenen Formate und wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit der Rose d'Or als Best Competition Reality, als Best Competition Reality und als Best Multi Platform Format von C21.Die Produktion von «Destination X» wird noch in diesem Jahr beginnen. Die US-amerikanische und die britische Version der Serie werden parallel gedreht und voraussichtlich 2025 auf NBC und BBC One bzw. iPlayer ausgestrahlt."Destination X" ist eines der einzigartigsten und innovativsten Formate, das wir seit langem gesehen haben, und es ist so groß, dass wir uns erneut mit der BBC zusammengetan haben, um zwei Shows gleichzeitig zu produzieren", sagte Corie Henson, Executive Vice President, Unscripted Programming, NBCUniversal Television and Streaming. "Diese Show ist ein episches internationales Reiseabenteuer kombiniert mit dem ultimativen Ratespiel. Selbst wenn Sie noch nie in einem Flugzeug gesessen haben, können Sie mitspielen!"