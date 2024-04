«Die Pfefferkörner» kommen

TV-News

Die 20. Staffel startet Mitte Mai im Ersten. Eine weitere Staffel wird aktuell gedreht.

Das Erste setzt seine erfolgreiche Kinderseriemit der 20. Staffel fort. Die 248. Folge mit dem Titel „Blackout“ ist für Samstag, den 11. Mai 2024, um 08.55 Uhr eingeplant. Direkt im Anschluss wird „Stinkbombe“ ausgestrahlt. Holger Ellermann ist Produzent der Serie, Letterbox stellt die Serie her. In den ersten drei Folgen führte Philipp Scholz Regie, dann folgen Lydia Bruna und Andrea Katzenberger.Ausgerechnet am selben Tag, an dem Leo als Pflegekind bei Familie Bruns einzieht, legt ein Stromausfall die gesamte Stadt lahm. Amys Hörgeräte lassen sich nicht mehr aufladen und die Akkus der Handys sind nach zwei Tagen leer. Der Bürgermeister bemüht sich, die Bevölkerung zu beruhigen, während die Polizei öffentlich nach einem jungen Mann fahndet, den Hakim zu kennen scheint. Als dieser wenig später im Hauptquartier der Pfefferkörner Deckung sucht, ist nicht nur Moritz entsetzt. Doch der geständige Arvid konfrontiert die Detektive mit einer verrückten Geschichte: angeblich sitzt sein Bruder unschuldig im Gefängnis – und um das zu beweisen, müsse er in der Stadt für Aufmerksamkeit sorgen. Deshalb der Blackout. Was ist dran an Arvids Behauptung? Nicht alle Pfefferkörner sind mit im Boot, als Hakim und Jasina die Ermittlungen starten.Anja Jabs schrieb die erste Folge, die zweite Geschichte stammt von Benjamin Hessler. Hakim wird morgens vor der Schule von einem mysteriösen Angreifer attackiert und verliert kurzzeitig das Bewusstsein. Zeitgleich filmt die sogenannte „Eulenspiegel-Bande“ die Reaktion des Hausmeisters auf einen Stinkbomben-Anschlag in der Eingangshalle der Schule. Die Pfefferkörner glauben an einen Zusammenhang zwischen den Taten und den Videos und beginnen mit ihren Ermittlungen. Blöderweise ist Hakim zuhause ans Bett gefesselt, ständig umsorgt von seinem Vater Esat, so dass er nur heimlich mitmachen kann. Um den Fall zu lösen, setzen die Pfefferkörner – vor allem Moritz - auf die Hilfe des Schulhausmeisters, Herrn Maas. Der ist schwer gebeutelt von „Eulenspiegel“ und hat bereits umfangreiche eigene Ermittlungen angestellt...Derzeit sind die Dreharbeiten zur 21. Staffel am Laufen.