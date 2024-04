Blockbuster-Battle

In diesem Battel verabschiedet sich Daniel Craig als James Bond von der Leinwand. Währenddessen wartet ProSieben ebenfalls mit einer Free-TV-Premiere auf und sixx serviert viel nackte Haut.

Die Bewertung

(RTL, 20:15 Uhr)James Bond lebt schon seit einigen Jahren zurückgezogen auf Jamaika. Dort wird er jedoch von seinem alten Freund, dem CIA-Agenten Felix Leiter, aus dem Ruhestand gerissen. Terroristen haben den Wissenschaftler Obruchev aus einem Geheimlabor entführt und dabei die Biowaffe Herakles gestohlen. Nachdem Bond bei seinen alten MI6-Kollegen Informationen eingeholt hat, reist er nach Kuba zu einem Geheimtreffen der Organisation Spectre. Quotenmeter urteilte zum Kinostart über den letzten Daniel-Craig-Bond: „Actionszenen, Bond-Girls, Traumkulissen und ein Held im Smoking – alles ist vorhanden, und doch steuert das 25. Bond-Abenteuer «Keine Zeit zu sterben» in eine völlig andere Richtung, die ins Melodramatische führt. Für viele Fans der falsche Weg.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Die Verfilmung des ersten Teils der Bestseller-Trilogie "New World": Todds Heimatplanet wird nach der Ermordung aller Frauen durch dessen Ureinwohner nur noch von Männern bevölkert. Als Ergebnis des Krieges leiden die Überlebenden unter der Fähigkeit, die Gedanken der anderen zu hören. Als Todd Viola nach einer Bruchlandung auf dem Planeten entdeckt, ist er umso schockierter, da er ihre Empfindungen nicht wahrnehmen kann. Doch eines ist für ihn klar: Er muss Viola beschützen.The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 4IMDb User Rating: 6(sixx, 20:15 Uhr)Matthew McConaughey und Channing Tatum als Striptease-Tänzer - damit lässt Oscar-Preisträger Steven Soderbergh die Zuschauerherzen höher schlagen. Tatum, in jungen Jahren tatsächlich als Striptease-Tänzer aktiv, verkörpert Mike, den Star der Stripper-Truppe "Kings of Tampa". Mike nimmt den jungen, talentierten Adam unter seine Fittiche, um mit ihm eine große Karriere zu starten. Doch dann verliebt er sich in die Schwester seines Schützlings. Vor über einem Jahrzehnte stelle Quotenmeter in seiner Kino-Kritik fest: „Leider passt bei «Magic Mike» partout nichts zusammen. Einzig Channing Tatum, der seine titelgebende Figur doch noch weitgehend mit Herzblut spielt, stellt den Lichtblick dar, der der Dramödie über die gesamte Laufzeit fehlt.“The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 7IMDb User Rating: 6