RTL Living setzt auf günstigen Genuss mit Jamie Oliver

TV-News

Mitte Mai feiert die Channel-4-Sendung «Jamie Oliver: Cooking For Less» ihre Deutschlandpremiere.

Bei RTL Living spielt der britische Fernsehkoch Jamie Oliver auch in Zukunft eine wichtige Rolle. Der Pay-TV-Sender wird ab dem 16. Mai auf dem Regelsendeplatz immer donnerstags um 20:15 Uhr die Deutschlandpremiere vonausstrahlen. Die Reihe stammt aus dem vergangenen Jahr, als sie unter dem Originaltitel «Jamie Oliver: Cooking for Less» bei Channel 4 debütierte.Das Format verspricht kreative Rezeptideen für kaum mehr als einen Euro pro Portion sowie praktische Tipps, die das Publikum je nach vorhandenen Zutaten, Vorlieben und der jeweiligen Lebenssituation individuell an ihre Bedürfnisse anpassen kann. Neben neuen Ideen spielte bei der Rezeptentwicklung auch eine möglichst energieeffiziente Umsetzung eine Rolle. So zeigt er etwa, wie sich ein ausgezeichnetes Chili in der Mikrowelle zubereiten lässt und kreiert tolle Gerichte, die „Meal-Prep“-geeignet sind.In jeder der insgesamt sieben Folgen lädt Oliver einen neuen Gast ein und schaut sich in der heimischen Küche seines jeweiligen „Sous Chefs“ um. Die kulinarische Reise führt ihn von Sri Lanka über Zypern bis nach Italien und Indien. Jede Woche zeigt RTL Living eine neue Ausgabe. Produziert wurde die Kochreihe von Jamie Oliver Productions, mit Samantha Beddoes als Executive Producer, Katie Millard als Series Producer und Jamie Hammick als Series Director.