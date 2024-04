Starz zeigt «The Serpent Queen»-Trailer

US-Fernsehen

Die zweite Staffel des Dramas soll noch im Sommer 2024 auf Sendung gehen.

STARZ hat einen ersten Blick auf die zweite Staffel des fesselnden Historiendramasunter der Regie von Samantha Morton veröffentlicht. Der Trailer gibt einen Vorgeschmack auf das Debüt der Oscar-nominierten Minnie Driver («Good Will Hunting») als die berüchtigte "jungfräuliche Königin" Elizabeth I., die in der herrlich verruchten kommenden Staffel mit Catherine am Hof rivalisiert.Die Serie erzählt die Geschichte von Katharina von Medici (Morton), die gegen alle Widerstände zu einer der mächtigsten und dienstältesten Herrscherinnen der französischen Geschichte wurde. Die zweite Staffel des aufwändigen Dramas soll im Sommer 2024 zurückkehren.«The Serpent Queen» basiert auf dem Buch Catherine de Medici: Renaissance Queen of France von Leonie Frieda und stammt von Autor und ausführendem Produzenten Justin Haythe («Revolutionary Road»). Die Serie wird von Francis Lawrence («The Hunger Games») und Erwin Stoff («Edge of Tomorrow») produziert. Die Serie wird für STARZ von Lionsgate Television und 3 Arts Entertainment produziert.