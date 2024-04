Kate Upton bekommt Modeshow bei Hulu

US-Fernsehen

Der Streamingdienst hat die Serie «Dress My Tour» bestellt.

Supermodel und Schauspielerin Kate Upton darf künftig beim Streamingdienstmoderieren. Bei der neuen Reality-Show handelt es sich um eine Wettbewerbsserie mit jeweils zehn Folgen. Im Mittelpunkt stehen elf Modedesigner, die verschiedene Outfits und Styles für Musikstars entwerfen müssen. Der Gewinner der Show erhält 100.000 US-Dollar.Die mit einem Emmy ausgezeichnete Kostümdesignerin Marina Toybina und die Kreativdirektorin/Choreografin/Regisseurin Laurieann Gibson werden als Juroren für «Dress My Tour» fungieren. Zu den Gastjuroren der ersten Staffel gehören JoJo Siwa, Paula Abdul, Toni Braxton, Ty Dolla $ign, Coi Leray, JT (The City Girls), French Montana und Jessie James Decker.«Dress My Tour» nimmt die Fans mit hinter den Vorhang der unberechenbaren Mode- und Musikindustrie. Die Serie begleitet 11 aufstrebende Modedesigner auf ihrer harten und emotionalen Reise, atemberaubende Mode zu entwerfen, die den größten Namen der Musikwelt wie JoJo Siwa, Paula Abdul, Toni Braxton, Ty Dolla $ign und anderen würdig ist. Während diese Designer darum kämpfen, sich in der Mode- und Musikindustrie einen Namen zu machen, findet heraus, wer von ihnen wirklich das Zeug dazu hat, für die Stars zu entwerfen und den mit 100.000 Dollar dotierten Preis zu gewinnen.