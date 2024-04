RTL feiert «30 Jahre Gala»

TV-News

Annika Lau nimmt die Zuschauer in einer Sondersendung mit hinter die Kulissen der Zeitschrift.

Seit Sommer 2022 ist die Boulevard-Zeitschriftauch als gleichnamige TV-Show bei RTL vertreten. Die Geschichte des Gruner+Jahr-Blatts reicht selbstredend deutlich weiter zurück. Die erste Ausgabe erschien am 13. April 1994, weshalb der Titel in wenigen Wochen seinen 30. Geburtstag feiert. Wie es der Zufall will fällt dieses Datum in diesem Jahr auf einen Samstag, den regulären Sendetag von «Gala» bei RTL, weshalb es sich der Kölner Sender nicht nehmen lässt an jenem Tag die Spezialausgabezu senden.Moderatorin Annika Lau präsentiert ab 17:45 Uhr die einstündige Sendung, in der Anja und Gerit Kling im Studio zu Gast sein werden. Anlässlich des Jubiläums steht neben dem Interview auch ein Blick hinter die Kulissen der Zeitschriften-Marke auf der Tagesordnung. Wie entstehen die Ausgaben und wie startete das VIP-Magazin? Das Special beleuchtet drei Jahrzehnte Print-Geschichte.Mit dem 30. Geburtstag hat «Gala» endlich einen Grund zu feiern, denn mit Blick auf die Marktanteile gab es dazu bislang nur selten Anlass. Seit dem Sendestart im Juni 2022 markierte das People-Magazin im Schnitt weniger als eine Million Zuschauer und nur rund siebeneinhalb Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. In diesem Jahr waren bislang sogar nur 6,2 Prozent drin.