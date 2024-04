Neue Showrunner für «Avatar: The Last Airbender»

US-Fernsehen

Christine Boylan («Poker Face») und Jabbar Raisani («Stranger Things») werden als Executive Producers für die Staffeln 2 und 3 vondie Leitung übernehmen. Boylan war zuvor als Co-Executive Producer und Autor für Staffel 1 der Serie tätig, während Raisani als Executive Producer, Regisseur und VFX Supervisor für Staffel 1 der Serie fungierte.Albert Kim gibt die Führungsaufgaben an Christine und Jabbar weiter und wird weiterhin als ausführender Produzent für die Staffeln 2 und 3 fungieren. Am 13. März gab Netflix bekannt, dass die Serie um zwei weitere Staffeln verlängert wurde, um den globalen Erfolg und das kulturelle Phänomen zu krönen.Die Live-Action-Neuinterpretation der beliebten Zeichentrickserie wird mit einer zweiten und dritten Staffel zurückkehren, um die epische Geschichte zu beenden, in der sich die vier Nationen vereinen - Wasser. Erde. Feuer. Luft. - um die Legende von Aang zu einem angemessenen Abschluss zu bringen.