Warner Bros. gibt grünes Licht für «Dune 3»

Kino-News

Denis Villeneuve wird auch «Nuclear War: A Scenario» verfilmen.

Die Produktionsfirma Legendary entwickelt für Warner Bros. Pictures bereits, nachdem der zweite Spielfilm der erfolgreichste des Jahres war. 630 Millionen US-Dollar spielte die Fortsetzung mit Timothée Chalamet und Zendaya an den Kinokassen ein. Der erste Pandemiefilm hatte 402 Millionen Dollar eingespielt. Deshalb ist ein dritter Teil in Arbeit.Außerdem haben sich Regisseur Denis Villeneuve und Legendary auf eine Adaption vongeeinigt. Villeneuve hat das Drehbuch von Annie Jacobsen erworben. Zurzeit führt Villeneuve Gespräche mit dem Studio, um den Film zu produzieren, zu adaptieren und/oder Regie zu führen. Tanya Lapointe, seine Produktionspartnerin, soll ebenfalls an dem Projekt beteiligt sein.Jacobsens Buch, das am 26. März veröffentlicht wurde, "erforscht ein Szenario, in dem die Uhr tickt, was im Falle eines Atomkrieges geschehen würde, basierend auf Dutzenden neuer, exklusiver Interviews mit militärischen und zivilen Experten, die die Waffen gebaut haben, in die Reaktionspläne eingeweiht waren und für diese Entscheidungen verantwortlich waren, falls sie getroffen werden mussten".