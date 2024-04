Lara Dandelion Seibert kehrt zu «GZSZ» zurück

TV-News

Die totgeglaubte Zoe Vogt, die Seibert im vergangenen Jahr verkörperte, lebt und wird bereits in der kommenden Woche in der RTL-Soap zu sehen sein.

Vor dem beeindruckenden Jubiläum der RTL-Soap, die am 15. April ihre 8.000 Folge feiert, stehen einige überraschende Wendungen in dem Vorabendklassiker an. Zuletzt hatte RTL bekannt gegeben, dass es ein neues Set geben wird ( Quotenmeter berichtete ), nun verriet der Kölner Sender, dass auch eine altbekannte Darstellerin ans Set zurückgekehrt ist. Lara Dandelion Seibert übernimmt wie im vergangenen Jahr die Rolle der Auftragskillerin Zoe Vogt, die von der Polizei angeschossen wurde und für totgehalten wird.Zum Comeback kommt es bereits in der kommenden Woche in Folge 7.996, die am Dienstag, 9. April, um 19:40 Uhr ausgestrahlt wird. Seibert steht bereits seit zwei Monaten wieder vor der Kamera und mimt die totgeglaubte Agentin, die mit neuen Papieren in einer Tankstelle arbeitet. Auf dem Weg zu einem Wellness-Tag begegnet Yvonne (Gisa Zach) der Totgeglaubten. Yvonne versucht die Polizei vergeblich zu überzeugen, dass die Tankstellenkassiererin in Wahrheit die Profikillerin Zoe Vogt ist. Doch die Papiere der Frau sind tadellos und sie wirkt sogar eingeschüchtert, was Yvonne an ihrem Verstand zweifeln lässt.„Es fühlt sich großartig und vertraut an, zurück zu sein, und ich freue mich total auf die Zeit hier. Die familiäre Atmosphäre, die ich schon letztes Jahr genossen habe, ist unverändert“ sagt Lara Dandelion Seibert über ihr Comeback und fügt an: „Die größte Herausforderung war es, mein Comeback geheim zu halten. Es durfte nichts nach außen dringen, denn bei dieser Geschichte wäre das besonders schade gewesen.“