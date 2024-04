«Kühlschrank öffne dich» kehrt in der Zielgruppe mit neuem Negativrekord zurück

Quotennews

Nach knapp zwei Monaten Pause laufen noch die letzten beiden Ausgaben der zweiten Staffel der Kochshow. Das Interesse war zuvor schon gering, doch erreichte gestern vor allem bei den Jüngeren einen Tiefpunkt.



Die zweite Staffel vonwar eigentlich im Januar und Februar dieses Jahres ausgestrahlt worden. Nach nun knapp zwei Monaten Pause folgten gestern und am kommenden Mittwoch nun die letzten beiden Ausgaben der aktuellen Staffel. Gestern trat das Team Cornelia Poletto und Maximilian Lorenz gegen Johann Lafer und Richard Rauch an. Unter anderem mussten die Kinder der Familie, von der der Kühlschrank stammt, mit einem Brokkoli-Gericht begeistert werden.Die letzte Ausgabe hatte Anfang Februar 0,89 Millionen Zuschauer zum Einschalten überzeugt und somit einen annehmbaren Marktanteil von 3,7 Prozent Marktanteil eingefahren. Bei den 0,26 Millionen Umworbenen waren passable 5,1 Prozent auf dem Papier gestanden. Mit 0,77 Millionen Fernsehenden war das Interesse nun deutlich zurückgegangen und die Reichweite war so niedrig wie zuletzt mit dem Staffelauftakt Anfang Januar. Dies hatte eine magere Quote von 3,1 Prozent zur Folge. Noch deutlicher war der Verlust in der Zielgruppe, wo mit lediglich 0,20 Millionen Umworbenen und ernüchternden 3,7 Prozent Marktanteil ein neuer Allzeittiefstwert eingefahren wurde.Im Anschluss entschied sich Sat.1 für eine Ausgabe von, welche diesmal unter dem Motto „Kalorien zählen: Verboten!“ stand. Das Format schnitt trotz des schwachen Vorlaufs verhältnismäßig gut ab. Mit 0,62 Millionen Menschen war die Reichweite so groß wie seit Mitte Oktober nicht mehr. Somit kletterte der Marktanteil auf passable 4,0 Prozent. Auch die 0,18 Millionen Werberelevanten steigerten sich mit einer soliden Quote von 5,7 Prozent deutlich.