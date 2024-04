«TV total» mit den schwächsten Resultaten seit vergangenem September

Quotennews

Diesen deutlichen Rückgang bekam auch «Bratwurst & Baklava» im Anschluss zu spüren, welches von guten Resultaten in den roten Bereich abrutschte.



ProSieben startete wie gewohnt mit einer neuen Ausgabe vonin die Primetime am Mittwochabend. In der Vorwoche hatte man noch wie gewohnt bei 1,42 Millionen Fernsehenden gelegen und hervorragende 5,7 Prozent Marktanteil eingefahren. 1,13 Millionen Interessenten bedeuten gestern jedoch einen deutlichen Einbruch. Schlechter hatte man zuletzt im September des Vorjahres abgeschnitten. So war auch der Marktanteil auf weiterhin starke 4,4 Prozent zurückgefallen. Ein ähnliches Bild bot sich bei den 0,59 Millionen Jüngeren, welche von zuletzt 14,7 auf nun hohe 10,9 Prozent zurückgefallen waren und sich somit nur noch knapp im zweistelligen Bereich hielten.Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar zeigten gestern eine weitere Folge von, was als Podcast startete und nun sogar im Fernsehen läuft. Gestern war hier für die neuste Ausgabe Elton als Gast im Studio. Gestern fehlte der Sendung jedoch der gewohnt starke Vorlauf und so fiel man von je 0,74 Millionen Neugierigen in den ersten beiden Wochen auf 0,53 Millionen Interessenten zurück. Von den zuletzt guten 3,4 Prozent Marktanteil blieben so nur noch akzeptable 2,2 Prozent übrig. Die 0,29 Millionen Umworbenen verloren sogar vier Prozentpunkte und kamen so nicht mehr über mäßige 5,2 Prozent Marktanteil hinaus.Ab 22.25 Uhr hatte der Sender dann noch eine Wiederholung der Rateshowim Programm. Hier hatten sich Ralf Schmitz und Chris Tall Vanessa Mai und Eko Fresh als Verstärkung in ihre Rateteams geholt. 0,22 Millionen Zusehende blieben hierfür noch auf den Sender, wodurch der Marktanteil weiter auf schwache 1,9 Prozent sank. Die 0,09 Millionen Werberelevanten fielen auf ernüchternde 3,6 Prozent Marktanteil zurück.