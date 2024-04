«Turtles All the Way Down» startet am 2. Mai bei Max

US-Fernsehen

Temple Hill und New Line Cinema bringen einen Spielfilm mit Isabela Merced zu Max.

, ein Film von New Line Cinema und Temple Hill, der auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman von John Green basiert und bei dem Hannah Marks Regie führt, wird am Donnerstag, den 2. Mai auf Max ausgestrahlt.Der Spielfilm thematisiert Ängste durch die 17-jährige Protagonistin Aza Holmes (Isabela Merced). Es ist nicht leicht, Aza zu sein, aber sie versucht, eine gute Tochter, eine gute Freundin und eine gute Schülerin zu sein, während sie sich mit einer endlosen Flut von aufdringlichen, zwanghaften Gedanken herumschlägt, die sie nicht kontrollieren kann. Als sie Davis, den Schwarm ihrer Kindheit, wiedertrifft, wird Aza mit grundlegenden Fragen über ihr Potenzial für Liebe, Glück, Freundschaft und Hoffnung konfrontiert.Isabela Merced, Cree, Felix Mallard, Maliq Johnson, Poorna Jagannathan, Judy Reyes und J. Smith-Cameron haben die Hauptrollen übernommen. Wyck Godfrey, Marty Bowen und Isaac Klausner fungieren als Produzenten. Richard Brener, Nikki Ramey und Paulina Sussman sind die ausführenden Produzenten im Auftrag von New Line Cinema, neben den ausführenden Produzenten Laura Quicksilver, Bart Lipton, John Green und Rosianna Halse Rojas.