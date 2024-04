Neuer «Star Wars»-Film kommt 2026 in die Kinos

Kino-News

Im selben Jahr wird das Studio auch den Pixar-Spielfilm «Toy Story 5» in die Kinos bringen.

Der nächste «Star Wars»-Filmwird 2026 in die Kinos kommen. Außerdem hat Disney angekündigt, dass die vierte Fortsetzung vonund der Spielfilmim selben Jahr in die Kinos kommen werden.Walt Disney gab bekannt, dass das Spin-off «The Mandalorian» am 22. Mai 2026 in die Kinos kommen wird, «Toy Story 5» ist für den 22. Mai 2016 geplant. Das Branchenmagazin „Variety“ spekuliert, dass man mit dem Spielfilm das Franchise für die große Leinwand reanimieren will, nachdem zuletzt nur noch Produkte für Disney+ produziert wurden.Neben den beiden Highlights arbeitet Disney auch an der Live-Action-Verfilmung von, in der Dwayne „The Rock“ Johnson seine Rolle als Maui übernehmen wird. Die Fortsetzung des abendfüllenden Animationsfilms ist für den 27. November 2024 geplant. Die Fortsetzung vonist für den 10. Oktober 2025 geplant.