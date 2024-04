Neue UFO-Reihe startet

TV-News

Am Dienstagabend fahndet Kabel Eins Doku nach Außerirdischen.

Die amerikanische Serie «Ancient Aliens» wird ab Dienstag, den 23. April 2024, bei Kabel Eins Doku unter dem Titelfortgesetzt. Die neuen Folgen beginnen mit der Geschichte „UFO-Hotspots“. Studien zeigen, dass die meisten UFO-Sichtungen an bestimmten Orten passieren. Solche UFO-Hotspots bestehen bereits seit der Antike. Um welche Regionen handelt es sich dabei und was scheint sie so attraktiv für außerirdischen Besuche zu machen?Im Anschluss folgt „Der Kornkreis-Code“: Falls außerirdische Kreaturen die Erde schon seit Anbeginn unserer Zeitrechnung besuchen, welchen Einfluss haben sie auf den Verlauf unserer Geschichte, auf die Geographie der Erde und die Evolution der Menschheit? Die Doku-Reihe versucht, Antworten auf diese Fragen zu finden - anhand wissenschaftlicher Expertisen und intensiver Feldforschung.Zuvor lief auf diesem Sendeplatz «Verborgen im Sand – Geheimnisse der Vergangenheit». Ab 21.45 Uhr setzt Kabel Eins Doku die Ausstrahlung vonfort. In dieser Folge werden drei Orte vorgestellt, die aufgrund der mysteriösen Aktivitäten, die dort stattfinden, weltweit bekannt geworden sind. Beherbergt die Skinwalker Ranch tatsächlich eine außerirdische Spezies? Und womit wird auf der Militärbasis in Montauk experimentiert?