«Dating Game» enttäuscht nach «Harry Potter»

Quotennews

Die erste von zwei «Herzblatt»-Shows enttäuschte am Vorabend in Sat.1.

Bei Sat.1 sind wieder «Harry Potter»-Wochen. Bereits am Samstagabend lief der Zauberprinz, der auch am folgenden Tag wiederholt wurde. Zwischen 13.35 und 16.45 Uhr schalteten 0,64 Millionen Menschen ein, der Marktanteil lag bei erstaunlichen 6,7 Prozent. Da zwischen 14 und 49 Jahren kaum noch jemand fernsieht, reichen 0,19 Millionen Umworbene, um einen Marktanteil von 10,1 Prozent zu generieren.Mithatte man noch eine Neuauflage vonim Programm. Die Show, die ab 16.45 Uhr lief, war überhaupt nicht gefragt. Die Reichweite sank auf 0,30 Millionen Zuschauer, der Marktanteil auf 2,4 Prozent. Bei den Umworbenen saßen nur 0,04 Millionen Menschen vor dem Fernseher, so dass Sat.1 nur auf 1,9 Prozent Marktanteil kam. Mitstieg die Reichweite auf 2,06 Millionen und 10,6 Prozent Marktanteil. Die Sendung war beliebt, 0,29 Millionen junge Menschen schalteten ein. In der Zielgruppe wurden hervorragende 8,3 Prozent Marktanteil erzielt.Das Sonntagsprogramm von Sat.1 bleibt dagegen chaotisch: Dasverbuchte über zwei Stunden lang 0,44 Millionen Zuschauer und sechseinhalb Prozent. Selbst bei den Jungen lief es mit 7,6 Prozent gut. Danach drückteden Marktanteil auf 4,3 Prozent, eine Wiederholung vonließ die Reichweite auf 0,02 Millionen und 1,1 Prozent sinken.