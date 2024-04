20th Century Studios verfilmt Bruce Springsteen

Kino-News

Der ehemalige «Shameless»-Star Jeremy Allen White übernimmt die Hauptrolle.

Die Disney-Tochter 20th Century Studios hat den Spielfilmerworben. Das Studio wird die Entstehung von Bruce Springsteens bahnbrechendem Album „Nebraska“ aus dem Jahr 1982 verfilmen.Für die Rolle des legendären Rockers ist «The Bear»- und «Shameless»-Star Jeremy Allen White im Gespräch. Scott Cooper («Crazy Heart») wird das Drehbuch schreiben und Regie führen. Der Film basiert auf Warren Zanes Buch "Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska"."Als wir das brillante Buch von Warren Zanes zum ersten Mal lasen, wussten wir, dass wir einen wunderbaren Film machen würden, der einen ikonischen Künstler als Mensch in einem entscheidenden Moment seines künstlerischen Lebens porträtiert", so Goldsmith-Vein und Robinson in einer gemeinsamen Erklärung. "Wir wussten auch, dass es nur einen Filmemacher gab, der diese Geschichte mit Verve und Poesie auf die Leinwand bringen konnte, und das war Scott Cooper. Bruce Springsteen ist der kulturelle Chronist mehrerer Generationen und hat durch seine Kunst so viel zu unserem Verständnis der menschlichen Reise beigetragen. Es ist ein unermessliches Privileg, mit Bruce und Jon Landau und dem meisterhaften Geschichtenerzähler Scott Cooper in Zusammenarbeit mit Scott Stuber und unseren Freunden bei 20th Century und Disney zusammenzuarbeiten, um diese Geschichte einem weltweiten Publikum nahe zu bringen.""Ich habe einmal gelesen, dass 'Nebraska' ein Album ist, das dich bis ins Mark berührt. Dem kann ich nur zustimmen", sagt Cooper. "Bruce Springsteen und insbesondere 'Nebraska' haben mich und meine Arbeit zutiefst beeinflusst. Mit Themen wie Verzweiflung, Desillusionierung und den Kämpfen des amerikanischen Alltags hat Bruce ein unvergleichliches Vermächtnis geschaffen, das ein schonungsloses Porträt der menschlichen Existenz zeichnet. Doch inmitten der Dunkelheit schimmert ein Gefühl von Unverwüstlichkeit und Hoffnung durch, das von einem unbeugsamen Geist zeugt. Das ist der Bruce, den ich kennen und lieben gelernt habe und dem ich mit diesem Film ein Denkmal setzen möchte. Warren Zanes' wunderbare Erzählung dieses Kapitels in Bruces Leben ist reif für eine Verfilmung. Dieser Film hat das Potenzial, ein transformierendes Kinoerlebnis zu werden, das dem Publikum einen Einblick in die Seele von Bruce Springsteen und in die universellen Wahrheiten gibt, die uns alle verbinden.