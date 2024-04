Judith Hoersch: Wir versuchen ein großes Spektrum an Lebenslagen zu zeigen

Interview

«Lena Lorenz» kehrt in das Programm vom ZDF zurück. Hauptdarstellerin Hoersch sprach unter anderem über die lange Drehzeiten.

Das hoffen wir doch mal 😀. Aber die Resonanz, die wir die letzten Jahre auf unsere Geschichten und Filme bekommen haben, lässt darauf schließen. Mehr Filme heißt auch, dass wir in den Geschichten rund um die Lorenz Familie – also den festen Figuren – tiefere, längere und raumgreifendere Geschichten erzählen können.Sonst würde ich es vermutlich ja nicht mehr machen. Es ist mittlerweile ein fester Bestandteil meines Lebens. Ich bin damit auch irgendwie mittlerweile ein Stück `Verwachsen`. Solange es mir Freude macht und wir den Kern - das Ehrliche, Heutige und das Unmittelbare nicht verlieren und solange es noch so viel Freude macht, bleibe ich der Reihe gerne treu.Der Plot ist, das bei der künstlichen Befruchtung die befruchteten Eizellen verstaucht wurden und die jeweils andere Frau, das Baby ausgetragen hat. Es ist eine ernste Frage danach was Mutterschaft ist und wo sie anfängt. Bin ich die Mutter, weil ich das Kind neun Monate lang in mir getragen und es geboren habe, oder bin ich die Mutter, weil es genetisch von mir abstammt. Das ist schwer zu beantworten und ich finde, das uns dieser Film sehr gut gelungen ist, diese Ambivalenz zu zeigen.Ungefähr sechs bis sieben Monate. Mit kleinen Pausen.